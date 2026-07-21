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21 июля 2026 в 16:25

Врач ответила, когда летние отеки могут стать поводом обратиться к медикам

Врач Григорьева: при летних отеках с покраснениями и болью требуется медпомощь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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При появлении летом отеков с покраснениями и болевыми ощущениями необходимо обратиться за медицинской помощью, заявила NEWS.ru директор филиалов сети лабораторий KDL | Медскан в Красноярске Анастасия Григорьева. По ее словам, среди тревожных симптомов также могут наблюдаться жжение и повышение температуры тела.

Появление отеков в жаркую погоду — это не просто косметический дефект, осложняющий ношение любимой одежды и обуви. Если они возникают часто и сохраняются надолго, лучше записаться на прием к терапевту и проверить здоровье. За ними может скрываться патология, требующая диагностики и лечения. Среди красных флагов — отечность, сопровождающаяся дискомфортными признаками: болью, покраснением, жжением, повышением температуры, — пояснила Григорьева.

Она добавила, что в условиях жаркой погоды организм активирует механизмы терморегуляции. По словам врача, для поддержания нормальной температуры тела сосуды расширяются, улучшая теплоотдачу. При этом, отметила специалист, сосудистая стенка становится более проницаемой, и жидкость выходит за пределы сосудов, накапливаясь в межклеточном пространстве и вызывая отек.

Усиленное потоотделение — еще один механизм терморегуляции, тоже вносит свой вклад в отечность. Жидкости в организме становится недостаточно, и тело, пытаясь сохранить ее, удерживает ее в тканях. Отеки могут появиться в любой части тела, но чаще всего они затрагивают нижние конечности. Эффект усугубляется, если человек мало двигается, весь день сидит, стоит, находится в неудобной позе, имеет лишний вес, — заключила Григорьева.

Ранее терапевт Игорь Цупко порекомендовал при онемении конечностей аккуратно разминать их, находясь в сидячем или лежачем положении. По его словам, в таких случаях лучше избегать ходьбы и физической активности, отдавая предпочтение покою и массажу плавными движениями.

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