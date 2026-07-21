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21 июля 2026 в 13:46

Терапевт дал советы, как эффективно избавиться от онемения в конечностях

Врач Цупко посоветовал разминать онемевшие конечности в сидячем положении

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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При онемении конечностей рекомендуется аккуратно разминать их в сидячем или лежачем положении, посоветовал в беседе с «Газетой.Ru» терапевт Игорь Цупко. По его словам, в такой ситуации поможет не ходьба и физическая активность, а покой и массаж плавными движениями.

[Онемение конечностей] возникает из-за долгого пребывания в неестественной позе. Нарушается кровоснабжение и питание нерва, из-за чего меняется прохождение нервных импульсов. В случае если затекла нога, не спешите сразу вставать. Из-за ощущения ватности высока вероятность падения с высоты собственного роста, — отметил Цупко.

Врач уточнил, что распознать онемение можно по ощущению жжения или покалывания, снижению мышечной силы и похолоданию пальцев ноги или руки. Кроме того, кожа в этом месте может побледнеть или посинеть. Если такая проблема возникает регулярно и без видимых причин, лучше обратиться к специалисту.

Ранее врач Александр Горячев заявил, что холодный компресс поможет уменьшить отек и болевой синдром в спине. Если человек надорвал поясницу, ему нужно снизить нагрузку на позвоночник, приняв положение лежа на твердой поверхности. Ноги при этом желательно немного согнуть. Специалист предостерег от попыток «прогреть спину» и массажа болезненной области.

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