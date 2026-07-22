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22 июля 2026 в 06:32

«Дойдет до крайности»: в Европе высказались о новом решении Зеленского

Welt: возвращение Федорова на должность превратит Зеленского в марионетку

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Возвращение украинского экс-министра обороны Михаила Федорова может серьезно повлиять на политическое положение президента Украины Владимира Зеленского, заявил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер. По его мнению, украинский президент рискует стать марионеткой, если будет вынужден идти на уступки.

Ваннер отметил, что отставка бывшего министра обороны Украины могла быть связана с борьбой внутри политической системы за влияние и контроль над военным бюджетом. Журналист также сообщил, что на Украине неоднократно высказывались предположения о коррупции, однако он не знает, как это отражается на ситуации среди военнослужащих.

По словам корреспондента, возможное возвращение Федорова может изменить расстановку сил внутри украинского руководства. Он добавил, что ситуация вокруг бывшего главы Минобороны остается частью более широкой политической борьбы.

Ранее Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с поста главкома Вооруженными силами Украины. Позже украинский президент заявил о смене главнокомандующего ВСУ, им стал Михаил Драпатый.

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