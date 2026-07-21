Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложил Михаилу Федорову новую должность после его отставки с поста министра обороны. По его словам, у них уже была встреча.

При этом украинский президент не уточнил, принял ли тот предложение. Заявление прозвучало на фоне протестов в городах, которые начались после отставки Федорова с позиции главы Минобороны.

Ранее Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Его должность занял Михаил Драпатый.

До этого председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов сообщил, что отставка главкома ВСУ Александра Сырского является вопросом времени. По его словам, президент Украины с легкостью избавится от него как от разменной монеты.

В то же время сообщалось, что Зеленский просчитался, отправив в отставку главу Минобороны Михаила Федорова. По данным западных журналистов, увольнение министра, которого называют реформатором, привело к кризису в украинском правительстве.