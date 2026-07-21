ВСУ стерли критику экс-министра обороны после его отставки Командование ВСУ удалило пост с критикой экс-министра обороны Федорова

Командование сил логистики Вооруженных сил Украины удалило публикацию в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, ее деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) с критикой в адрес бывшего министра обороны Михаила Федорова, передает издание «Страна». Изначально в тексте указывалось на ухудшение ситуации с обеспечением войск с момента вступления политика в должность.

Уточняется, что исходном материале командования утверждалось, что с начала года, когда Федоров возглавил военное ведомство, закупки и снабжение армии значительно ухудшились. Однако позже авторы отредактировали запись, стерев фамилию чиновника, а затем и вовсе ликвидировали публикацию со своей страницы.

Федоров лишился своего поста 14 июля. Одной из ключевых причин его отставки стал острый конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров предположил, что основой разногласий стала борьба за перераспределение финансовых потоков.

Ранее в ряде украинских городов прошли акции протеста против отставки Федорова. Участники митингов сначала требовали вернуть политика в правительство, а впоследствии добавили условие об увольнении Сырского.