Парламент Молдавии утвердил состав нового правительства

Парламент Молдавии утвердил программу и состав правительства во главе с финансистом Василе Тофаном, который сменил на этом посту Александра Мунтяну, сообщил председатель законодательного органа Игорь Гросу. За утверждение проголосовали 53 депутата, поддержку оказала только правящая Партия действия и солидарности (ПДС). Заседание транслировалось на сайте парламента.

Голосами 53 депутатов одобрен проект постановления об утверждении программы и выражении вотума доверия правительству, — объявил Гросу.

Ранее бывший премьер-министр Молдавии и лидер Партии развития и объединения Ион Кику внес в парламент страны проект постановления об импичменте президенту Майе Санду. Он заявил, что не верит в неосведомленность Санду о существующих коррупционных схемах.

До этого исполнительный секретарь блока оппозиционных партий «Победа» Марина Таубер заявила, что решение Мунтяну покинуть пост премьера Молдавии свидетельствовало о постепенном падении режима президента. По ее словам, внутри и вокруг администрации главы государства усиливались конфликты, внутренние противоречия и споры.