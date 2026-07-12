Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
12 июля 2026 в 11:03

Санду предрекли крах из-за отставки соратника

Политик Таубер: отставка премьера Молдавии Мунтяну указывает на крах режима

Майя Санду Майя Санду Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Заявление Александра Мунтяну об уходе с поста премьера Молдавии свидетельствует о постепенном падении режима президента страны Майи Санду, заявила ТАСС исполнительный секретарь блока оппозиционных партий «Победа» Марина Таубер. По ее словам, внутри и вокруг администрации Санду разгораются конфликты, внутренние войны и споры. В частности, Таубер обратила внимание на скандал с родственниками президента, которые, по ее сведениям, были трудоустроены на должности с крайне высокими окладами.

Я думаю, что на этот вопрос нет ответа у самого Мунтяну, потому он никак не может все-таки дать дополнительный комментарий. Но если более глубоко говорить на эту тему, режим потихонечку падает. Естественно, у них все начинает шататься и даже внутри их команды, так скажем, хотя я не могу [их] называть командой, потому что это просто кучка людей, которые собрались по интересам, — сказала собеседница.

Она отметила, что в интернете активно сравнивали доходы двоюродной сестры президента Анастасии Табурчану с бюджетами целых сельских примарий — и это сравнение оказалось не в пользу государственных структур. По ее мнению, Мунтяну прекрасно осознает, что за происходящее придется нести ответственность по всей строгости закона.

Ранее президент Молдавии Майя Санду выдвинула бизнесмена Василия Тофана на пост премьер-министра. Его кандидатуру предложила правящая партия «Действие и солидарность». Ему 44 года. Он является соучредителем гражданского движения «Европа-2028» и инвестором фонда Horizon Capital, управляющего активами почти на $2 млрд и специализирующегося на инвестициях на Украине и в Молдавии.

Европа
Молдавия
Майя Санду
отставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удары по парому и судам в Черноморске попали на видео
Политолог ответил, изменится ли курс Франции по отношению к ЕС при Ле Пен
Известная авиакомпания поставила себе логотип конкурента после матча ЧМ
Путин поздравил рыбаков с профессиональным праздником
Синоптик рассказал, где в России выпала месячная норма осадков
Новая атака ВСУ на Белгородскую область обернулась трагедией
Власти Самарской области рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ
Российские военные уничтожили сухогруз в порту Черноморска
Стало известно, кого могут сделать крайним за конфликт с Ираном
Ле Пен назвала главный риск для Франции
Удары по Украине сегодня, 12 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Зеленский опечалился новостью о смерти сенатора Грэма
Ревнивая москвичка с заточенными зубами откусила мужу «агрегат»
Непогода внесла коррективы в движение электричек в Ленобласти
В России обсуждают маркировку клиник и магазинов
Мусоровоз насмерть переехал четырехлетнего ребенка
Россиянам рассказали, что не рекомендуется делать в Петров день 12 июля
Израиль заявил о возможной самостоятельной операции против Ирана
Смерть экс-эмира погрузила Катар в траур на четыре дня
В Иране раскрыли последствия удара США по объекту связи
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов
Общество

Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.