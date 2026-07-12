Санду предрекли крах из-за отставки соратника

Заявление Александра Мунтяну об уходе с поста премьера Молдавии свидетельствует о постепенном падении режима президента страны Майи Санду, заявила ТАСС исполнительный секретарь блока оппозиционных партий «Победа» Марина Таубер. По ее словам, внутри и вокруг администрации Санду разгораются конфликты, внутренние войны и споры. В частности, Таубер обратила внимание на скандал с родственниками президента, которые, по ее сведениям, были трудоустроены на должности с крайне высокими окладами.

Я думаю, что на этот вопрос нет ответа у самого Мунтяну, потому он никак не может все-таки дать дополнительный комментарий. Но если более глубоко говорить на эту тему, режим потихонечку падает. Естественно, у них все начинает шататься и даже внутри их команды, так скажем, хотя я не могу [их] называть командой, потому что это просто кучка людей, которые собрались по интересам, — сказала собеседница.

Она отметила, что в интернете активно сравнивали доходы двоюродной сестры президента Анастасии Табурчану с бюджетами целых сельских примарий — и это сравнение оказалось не в пользу государственных структур. По ее мнению, Мунтяну прекрасно осознает, что за происходящее придется нести ответственность по всей строгости закона.

Ранее президент Молдавии Майя Санду выдвинула бизнесмена Василия Тофана на пост премьер-министра. Его кандидатуру предложила правящая партия «Действие и солидарность». Ему 44 года. Он является соучредителем гражданского движения «Европа-2028» и инвестором фонда Horizon Capital, управляющего активами почти на $2 млрд и специализирующегося на инвестициях на Украине и в Молдавии.