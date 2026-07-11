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11 июля 2026 в 11:25

Ушедшему в отставку «принципиальному» Мунтяну нашли замену в Молдавии

Санду предложила бизнесмена Тофана на должность премьера Молдавии

Александр Мунтяну Александр Мунтяну Фото: Дмитрий Осматеско/РИА Новости
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Президент Молдавии Майя Санду выдвинула кандидатом в премьеры бизнесмена Василия Тофана, передает ТАСС. Его кандидатуру предложила партия «Действие и солидарность».

По итогам обсуждений с парламентскими фракциями, исходя из целей и приоритетов Республики Молдова, я приняла решение выдвинуть Василия Тофана в качестве кандидата на должность премьер-министра Республики Молдова, — сказала президент.

В партии власти обсуждали разных кандидатов, среди них были бывший министр труда и соцзащиты Марчел Спатарь, министр образования Дан Перчун и министр экономики Еуджен Осмокеску. Тофану 44 года. Он соучредитель гражданского движения «Европа-2028» и инвестор фонда Horizon Capital, который управляет активами почти на $2 млрд и специализируется на инвестициях на Украине и в Молдавии. Тофан выступает за сокращение бюджетного сектора и привлечение инвесторов.

Ранее премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну официально заявил о своей отставке. По его словам, он больше не может оставаться на посту из-за принципов и убеждений, которых придерживается. Мунтяну занял кресло премьер-министра в октябре 2025 года.

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