Ушедшему в отставку «принципиальному» Мунтяну нашли замену в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду выдвинула кандидатом в премьеры бизнесмена Василия Тофана, передает ТАСС. Его кандидатуру предложила партия «Действие и солидарность».

По итогам обсуждений с парламентскими фракциями, исходя из целей и приоритетов Республики Молдова, я приняла решение выдвинуть Василия Тофана в качестве кандидата на должность премьер-министра Республики Молдова, — сказала президент.

В партии власти обсуждали разных кандидатов, среди них были бывший министр труда и соцзащиты Марчел Спатарь, министр образования Дан Перчун и министр экономики Еуджен Осмокеску. Тофану 44 года. Он соучредитель гражданского движения «Европа-2028» и инвестор фонда Horizon Capital, который управляет активами почти на $2 млрд и специализируется на инвестициях на Украине и в Молдавии. Тофан выступает за сокращение бюджетного сектора и привлечение инвесторов.

Ранее премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну официально заявил о своей отставке. По его словам, он больше не может оставаться на посту из-за принципов и убеждений, которых придерживается. Мунтяну занял кресло премьер-министра в октябре 2025 года.