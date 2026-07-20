В постсоветской республике скоро может смениться власть

Бывший премьер-министр Молдавии и лидер Партии развития и объединения Ион Кику внес в парламент страны проект постановления об импичменте президенту Майе Санду. У себя в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией, деятельность запрещена) он раскрыл подробности и возложил на главу государства ответственность за коррупционные скандалы.

Мы подготовили проект постановления парламента об инициировании отстранения Майи Санду с должности президента за грубые нарушения конституции, законодательства и за то состояние, до которого довели страну. Сегодня я передам его коллегам по оппозиции для ознакомления и дополнения. Я хочу, чтобы это был совместный документ оппозиции, — указал политик.

Он заявил, что не верит в неосведомленность Санду о существующих схемах. По его словам, президент занимает пост уже шесть лет, руководит всеми государственными структурами, и все они ей подчинены — а значит, она обязана быть в курсе происходящего. Кику выразил надежду, что проект наберет поддержку как минимум 34 из 101 депутата, что позволит вынести его на рассмотрение.

Ранее исполнительный секретарь блока оппозиционных партий «Победа» Марина Таубер заявила, что решение Александра Мунтяну покинуть пост премьера Молдавии свидетельствовало о постепенном падении режима президента страны. По ее словам, внутри и вокруг администрации главы государства усиливались конфликты, внутренние противоречия и споры.