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21 июля 2026 в 20:27

Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Турции из-за вируса Коксаки

Роспотребнадзор запросил данные о вирусе Коксаки у Минздрава Турции и АТОР

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Роспотребнадзор направил запросы в Министерство здравоохранения Турции в связи с сообщениями о случаях заражения вирусом Коксаки среди российских туристов, включая детей, в отеле IC Santai Family Resort в Белеке, сообщается в канале ведомства в МАКСе. Аналогичное письмо о предоставлении информации направлено в АТОР.

Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Турецкой Республики запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации, — говорится в сообщении.

Ранее российская туристка, отдыхавшая с семьей в пятизвездочном отеле, сообщила о заражении детей вирусом Коксаки. Поездка на семью из четырех человек обошлась в 510 тыс. рублей, но вместо отдыха они провели большую часть отпуска в изоляции.

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин тем временем отметил, что риск заражения инфекциями в Турции не отпугнет российских туристов. При этом в качестве альтернативы он порекомендовал рассмотреть Краснодарский край.

Россия
Роспотребнадзор
Минздрав
Турция
АТОР
вирус Коксаки
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