Отдых в Турции превратился в кошмар для семьи из России Дети россиянки заболели вирусом Коксаки в турецком отеле

Российская туристка Анна, отдыхавшая в Турции, пожаловалась на заражение детей вирусом Коксаки в пятизвездочном отеле в Белеке, передает Telegram-канал Baza. Поездка на семью с тремя детьми обошлась ей примерно в 510 тыс. рублей, однако вместо полноценного отдыха большую часть отпуска они провели в изоляции в номере.

Женщина рассказала, что на четвертый день у младшего ребенка поднялась температура, а на теле и во рту появилась сыпь. Вскоре аналогичные симптомы проявились у двух старших детей. В итоге на лечение было потрачено пять из 12 дней отпуска. По словам россиянки, отельный врач не сразу оказал помощь из-за сложностей со страховкой. После повторного осмотра врач решил не госпитализировать детей. В качестве компенсации семье предложили бесплатную беседку на пляже.

Анна также поделилась, что другие родители, находившиеся в отеле, рассказывали ей о похожих симптомах у своих детей. Однако, по ее словам, руководство отеля не предпринимало никаких действий для предотвращения распространения вируса.

Ранее академик РАН и замглавы Российской академии образования Геннадий Онищенко рекомендовал россиянам воздержаться от зарубежных поездок из-за риска инфекций. В частности, он отметил, что туристы, отдыхающие в Турции, могут заразиться экзотическими бактериями.