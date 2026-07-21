«У нас в стране все есть»: россиян призвали отказаться от отдыха за рубежом

«У нас в стране все есть»: россиян призвали отказаться от отдыха за рубежом Онищенко призвал россиян отказаться от отдыха за границей из-за риска инфекций

Академик РАН, замглавы Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал россиян воздержаться от зарубежных поездок из-за риска инфекций. В беседе с РИА Новости он отметил, что туристы, отдыхая в Турции, нередко заражаются экзотическими бактериями, потому посоветовал вместо этого выбирать направления внутри страны.

К сожалению, это не редкий случай, когда наши туристы, находясь в Турции, зарабатывают на свои деньги еще и экзотические бактериальные инфекции. Я всегда говорю: зачем ездить в Турцию, учитывая все риски, когда у нас в огромной стране есть практически все, — считает Онищенко.

По его словам, осложнения и заболевания после отпуска — частое явление. При планировании поездок стоит быть разумными, особенно при наличии хронических болезней, подчеркнул академик.

Ранее Онищенко заявлял журналистам, что дератизационные мероприятия помогут избежать туляремии. Он отметил, что инфекцию переносят грызуны — кролики, водяные крысы, полевки, зайцы — и насекомые.

До этого он рассказывал, что хантавирус в основном переносят полевки и обычные мыши. Он отметил, что у хантавируса существует около 40 серотипов, которые различаются по классификации.