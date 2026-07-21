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21 июля 2026 в 20:19

В США разработали «убийцу» дронов, поражающего до 50 БПЛА за полет

Компания Lockheed Martin презентовала антидроновую систему Morfius X-Rotor

Фото: Francisco J. Olmo/Global Look Press
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Американская компания Lockheed Martin на авиакосмическом салоне Farnborough Airshow 2026 в Лондоне представила новую антидроновую систему под названием Morfius X-Rotor, пишет Defense News. Отмечается, что система способна нейтрализовать свыше 50 вражеских беспилотников за один полет.

Устройство представляет собой беспилотный аппарат, оснащенный мощным микроволновым излучателем. Компания также сообщила, что недавно система успешно прошла испытания в штатах Аризона, Оклахома и Калифорния.

До этого стало известно, что украинская ПВО не справляется с новыми российскими ударами по Киеву. Полковник ВСУ рассказал журналистам, что для перехвата не хватило противоракетных комплексов и ракет Patriot. Также отмечалось, что российские реактивные БПЛА обладают высокой скоростью — это доставляет сложности Киеву.

Ранее главы Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании и Украины объявили о создании коалиции для борьбы с баллистическими ракетами. Участники объединения намерены разработать противоракетные технологии.

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