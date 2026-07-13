Страны Европы и Украина создали коалицию против баллистических ракет

Лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании, а также Украина объявили о создании коалиции против баллистических ракет, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Елисейского дворца. Стороны намерены заняться разработкой противоракетного потенциала.

Мы, лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Украины и Великобритании, признавая растущую угрозу, которую представляют баллистические ракеты, и возрастающую важность оборонных возможностей для безопасности европейского континента, объявляем сегодня о начале создания оборонительной коалиции против баллистических ракет, — говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «коалиция желающих» на самом деле представляет из себя коалицию «подстрекателей войны». По его словам, на саммите организации в Париже планировали обсудить поддержку Украины.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новая встреча представителей стран «коалиции желающих» по Украине состоится в Париже 13 июля. Тогда сообщалось, что не менее 25 глав государств и правительств намерены обсудить поддержку Украины.