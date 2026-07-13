«Коалиция желающих» является коалицией подстрекателей войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференс-колла. На саммите организации в Париже планируют обсудить поддержку Украине. Запись мероприятия опубликовали в официальном канале Кремля в МАКСе.

Я бы сказал, что это коалиция подстрекателей войны. Это та группа стран, которая не хочет мира, а хочет продолжения войны, — заявил Песков.

По его словам, члены этой группы тешат себя надеждой о нанесении стратегического поражения России. Пресс-секретарь отметил, что российские власти будут внимательно следить за ходом саммита. Он подчеркнул, что страны-участницы коалиции совершают враждебные действия против РФ.

Ранее Песков раскрыл, что президент России Владимир Путин в курсе всех аспектов, связанных с проведением специальной военной операции. По его словам, глава государства получает всю необходимую информацию по этому направлению и принимает соответствующие решения.