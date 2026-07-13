«Получает всю информацию»: Песков раскрыл, что лично контролирует Путин

«Получает всю информацию»: Песков раскрыл, что лично контролирует Путин Песков заявил, что Путин получает всю информацию по СВО

Все аспекты, связанные со специальной военной операцией, находятся в поле внимания президента России Владимира Путина, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, глава государства регулярно получает всю необходимую информацию по этому направлению.

Все аспекты, которые связаны с СВО, естественно, находятся в поле внимания президента и верховного главнокомандующего. Он получает всю информацию и принимает соответствующие решения, — заявил Песков.

Ранее Песков заявил, что Минобороны России и спецслужбы выполнят поручение Путина по украинскому конфликту. По его словам, глава государства поручил проанализировать вовлеченность каждого подстрекателя к продолжению боевых действий.

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