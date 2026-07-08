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08 июля 2026 в 18:29

Путин заявил, что Киеву не добиться успеха ударами по энергетике

Путин: у энергетики РФ высокий запас прочности

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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У российской энергетики высокий запас прочности, поэтому Киев не добьется успеха в ударах по РФ, заявил на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин. Он также назвал временными трудности с топливом в стране, передает пресс-служба Кремля.

Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире, — сказал глава государства.

По словам главы государства, проблемы не нужно затягивать. Он напомнил, что возможности для их решения у страны есть.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что для стабилизации внутреннего топливного рынка правительство приняло ряд оперативных мер, включая перенос сроков проведения плановых ремонтных работ на ряде нефтеперерабатывающих предприятий и задействование дополнительных производственных мощностей. Он также сообщил, что была увеличена загрузка действующих заводов до максимально возможных показателей.

Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что регулярно докладывает президенту России о ситуации с поставками топлива на полуостров. Он отметил, что глава государства осведомлен о существующих трудностях и оказывает необходимую поддержку.

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