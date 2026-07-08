Проблемы с бензином в России
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08 июля 2026 в 15:17

Аксенов заявил, что Путин оказывает Крыму помощь из-за проблем с бензином

Аксенов регулярно докладывает Путину о ситуации с поставками топлива в Крым

Сергей Аксенов Сергей Аксенов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем Telegram-канале, что регулярно докладывает президенту России Владимиру Путину о ситуации с поставками топлива на полуостров. По его словам, глава государства в курсе трудностей и оказывает необходимую поддержку.

Ситуация с поставками топлива остается напряженной и сохранится на некоторое время. В определенные дни топлива в свободной продаже не будет. Вместе с федеральным центром держим эту проблему на контроле и работаем над ее решением, о чем регулярно докладываю президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Глава государства в курсе существующих трудностей и всегда оказывает нам поддержку, — написал он.

Ранее глава Минпромторга Сергей Аксенов заявил, что временные ограничения по топливу в России не влияют на доступность товаров в магазинах. По его словам, министерство в действующих условиях плотно взаимодействует с профильными ведомствами.

До этого сообщалось, что на автозаправочных станциях Липецкой области могут ввести схему отпуска бензина «четный — нечетный» по госномерам. Отмечалось, что основная часть автомобилистов вынуждена обращаться на станции «Роснефти».

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