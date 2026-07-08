Еще один российский регион начнет продавать бензин по госномерам

Еще один российский регион начнет продавать бензин по госномерам Артамонов: бензин в Липецкой области начнут продавать по госномерам

На автозаправочных станциях Липецкой области могут ввести схему отпуска бензина «четный — нечетный» по госномерам, сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов. По его словам, такая мера обусловлена дефицитом топлива, достигающим примерно 500 тонн. В регионе уже приостановили работу заправки «Тебойл» и большая часть АЗС сети ЛУКОЙЛ, в результате чего основная часть автомобилистов вынуждена обращаться на станции «Роснефти».

Сегодня же на заседании оперативного штаба будет рассмотрен комплекс мер по стабилизации ситуации. <...> Речь идет о следующей схеме: по четным дням бензин смогут приобретать автомобили, у которых цифровая часть госномера начинается с 0, 2, 4, 6 или 8. По нечетным дням — с 1, 3, 5, 7 или 9, — сообщил Артамонов.

Аналогичные меры также приняли в Орловской области. Как рассказал губернатор Андрей Клычков, заправка автомобилей на АЗС сетей «Роснефть» и «Газпром» осуществляется по графику, основанному на первой цифре государственного регистрационного номера автомобиля.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что обстановка на внутреннем топливном рынке сохраняет напряженный характер. По словам зампреда правительства, ситуация усугубляется сезонным ростом потребления горючего и незапланированными ремонтами нефтеперерабатывающих заводов.

Кроме того, управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края сообщило, что в регион направят дополнительные поставки бензина и дизельного топлива. Это, по данным властей, позволит стабилизировать обстановку на местных автозаправочных станциях.