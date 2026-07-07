Ситуация с бензином в РФ 7 июля: где были введены новые ограничения

Ситуация с бензином в РФ 7 июля: где были введены новые ограничения

В нескольких регионах России продлили временные ограничения на продажу топлива. Какие последние новости об этом известны сегодня, 7 июля?

В каких регионах ввели временные ограничения на продажу топлива

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что в регионе для физических лиц отпуск бензина частично ограничен, потому что топливо поступает в прежнем объеме, а спрос вырос почти вдвое.

«Прошу отнестись к ситуации с пониманием, не создавать запасов топлива впрок и не поддаваться ажиотажу. Нужно дать возможность заправиться своим соседям и землякам. Только вместе, при осознании ситуации и дисциплинированном подходе к решению проблемы, мы с вами не допустим искусственного дефицита, как это уже было во время ажиотажного спроса на отдельные товары, например, гречку в период пандемии. Мы в областном правительстве по традиции начали с себя: расходы на транспортное обеспечение сокращены на 50%. „Зеленых коридоров“ на заправках для чиновников не было и не будет», — сказал он.

По словам Филимонова, в регионе около 90% автозаправочных станций — это АЗС «Лукойл», и именно этим во многом объясняется текущая ситуация.

«Проблема — в высокой концентрации одной сети на региональном рынке. Делаем все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию. Совместно с Минэнерго России, „Лукойлом“ и другими топливными компаниями ведем работу по увеличению поставок бензина в Вологодскую область. Буду держать вас в курсе», — подчеркнул глава Вологодской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в регионе протестируют механизм продажи топлива по QR-кодам.

«Ограничение лимита отпуска бензина в одни руки до 40 литров. На АЗС „Лукойл“ уже приступают к реализации. Будет определена пилотная территория региона, где отработаем механизм отпуска топлива по QR-кодам, чтобы справедливо распределять бензин в условиях его дефицита и гарантировать каждому, что он точно сможет заправить определенный объем топлива в фиксированный срок на конкретных АЗС», — уточнил он.

Никитин добавил, что будет разрешено отпускать топливо в канистры для водного транспорта и средств механизации на АЗС «Газпромнефти».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В каких регионах РФ ранее были введены ограничения на продажу топлива

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, начиная с 4 июля заправка автомобилей на 57 АЗС сетей «Роснефть» и «Газпром» будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре государственного регистрационного номера автомобиля.

«В субботу заправляются машины орловчан, номера которых начинаются с 0 до 1, в воскресенье — с 2 до 3 и т.д. Отпускать будем до 50 литров. В Орле будут три заправки отпускать бензин для номеров других регионов. На сельских заправках будет выделена отдельная линия для орловчан. Для транспорта специальных и социальных служб сохраняется режим внеочередной заправки. Для тех людей, кто находится на диализе, готовы выделять машины из гаража Администрации области», — уточнил он.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн, по итогам заседания облправительства 6 июля сообщил, что ситуация с топливом носит стабильный характер

«По ситуации с топливом: запасы есть, поставки нам увеличены. <…> Понимаю, что люди справедливо рассчитывают, что объемы реализации топлива будут расти, но прошу набраться терпения. Ситуация в Курской области стабильная и по некоторым показателям даже лучше, чем в других регионах», — пояснил он.

Также временные ограничения на продажу топлива ранее были введены Воронежской, Иркутской, Калининградской, Курганской, Новосибирской, Саратовской, Омской, Тюменской, Ульяновской и Пензенской областях.

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