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07 июля 2026 в 10:17

Почему не работает Telegram сегодня, 7 июля: замедление, заблокируют ли

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Сегодня, 7 июля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причины?

Где не работает Telegram 7 июля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 7 июля, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, фото и видео.

Порядка 30% жалоб на сбои в работе Telegram 7 июля приходятся на Москву, 11% — на Калужскую и Свердловскую области, 5% — на Волгоградскую, Новосибирскую, Омскую, Саратовскую, Ярославскую области и Санкт-Петербург, 3% — на Тверскую, Самарскую области и Краснодарский край.

Почему не работает Telegram 7 июля

Роскомнадзор в начале 2026 года ввел ограничения в отношении Telegram по причине нарушения российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.

Глава Минцифры Максут Шадаев пояснил, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. Он также напомнил, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заблокируют ли Telegram в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — сказал он.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предположил, что Telegram в России заблокируют «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в стране состоятся парламентские выборы.

При этом, по мнению основателя IT-компании Tiqum Юрия Гизатуллина, полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна, так как «сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру».

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