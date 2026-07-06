Почему не работает Telegram сегодня, 6 июля: замедление, заблокируют ли

Почему не работает Telegram сегодня, 6 июля: замедление, заблокируют ли

Сегодня, 6 июля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причины?

Где не работает Telegram 6 июля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 6 июля, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, фото и видео.

Порядка 19% жалоб на сбои в работе Telegram 6 июля приходятся на Москву, 11% — на Свердловскую область, 7% — на Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Саратовскую области, Краснодарский край и Дагестан, 4% — на Московскую, Саратовскую области и Тюмень.

Почему не работает Telegram 6 июля

Роскомнадзор в начале 2026 года ввел ограничения в отношении Telegram из-за нарушения российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. Он напомнил, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Будет ли Telegram заблокирован в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, для того чтобы избежать блокировки.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предположил, что Telegram в России заблокируют «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут парламентские выборы.

Ранее эксперт Владислав Войтенко заявил, что Telegram «фактически не работает» с домашних провайдеров при подключении с российских IP-адресов. По его словам, о работе мессенджера через мобильный интернет «можно забыть».

«Если в каком-то городе активны только сайты из белого списка, то большинство VPN-сервисов не помогут зайти в Telegram. Все это происходит на фоне того, что официально мессенджер пока не заблокирован. Вероятно, дело идет к полной блокировке», — добавил он.

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