Погода в Москве во вторник, 7 июля: «огуречные» дожди и прохлада до +23

Погода в Москве во вторник, 7 июля: «огуречные» дожди и прохлада до +23

В Москве и Московской области завтра, 7 июля, ожидаются дожди и прохлада, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в столичном регионе и Санкт-Петербурге на вторник?

Какая погода будет в Москве 7 июля

По словам Евгения Тишковца, в течение всей недели погоду в Москве будут определять циклоны.

«Всю неделю будет преобладать циклоническая деятельность с вероятностью „огуречных“ дождей — это старинное русское название для затяжных прохладных осадков в середине лета, когда наливаются огурцы. Температурный режим ожидается довольно однообразным. В столичном регионе по ночам столбики минимальных термометров будут показывать от +9 до +14 градусов, в середине дня прогнозируется от +18 до +23 градусов скромного тепла. Не забывайте зонты. Одевайтесь чуть теплее», — пояснил он.

По информации метеоцентров, завтра в российской столице ожидается прохождение малоактивного атмосферного фронта с запада. Он принесет в регион поля плотной кучевой облачности, которая уже к полудню закроет небо над Москвой. Это приведет к кратковременным, но местами интенсивным ливням с грозами. В ночные часы столбики термометров в столице опустятся до отметок +14–16 градусов, а в центре мегаполиса воздух остынет до +17 градусов. Днем воздух прогреется до +23 градусов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 7 июля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 июля в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди.

«7 июля будет облачная с прояснениями погода. Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, ночью местами. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура днем — от +17 до +19 градусов. Температура воздуха ночью — от +12 до +14 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем существенно не изменится», — говорится в прогнозе.

По данным метеорологических сервисов, в Северной столице в ночные часы столбики термометров опустятся до +13–15 градусов, а в пригородах — до +11–12 градусов. Днем воздух прогреется всего до +18–21 градуса, что соответствует средним многолетним значениям для этого дня. Характер погоды будет определяться влиянием тыловой части циклона. В течение дня небо над городом останется преимущественно облачным, с кратковременными прояснениями. Основные осадки ожидаются во второй половине дня. Пройдут скоротечные, но интенсивные ливни, местами сопровождаемые грозами. Атмосферное давление в понедельник будет держаться на уровне 752–759 миллиметров ртутного столба.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 6 июля: что завтра, пониженное давление, боли

Ситуация в аэропортах России сегодня, 6 июля: отмены, задержки на вылет

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 6 июля: где можно заправиться