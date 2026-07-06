Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 14:46

Погода в Москве во вторник, 7 июля: «огуречные» дожди и прохлада до +23

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве и Московской области завтра, 7 июля, ожидаются дожди и прохлада, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в столичном регионе и Санкт-Петербурге на вторник?

Какая погода будет в Москве 7 июля

По словам Евгения Тишковца, в течение всей недели погоду в Москве будут определять циклоны.

«Всю неделю будет преобладать циклоническая деятельность с вероятностью „огуречных“ дождей — это старинное русское название для затяжных прохладных осадков в середине лета, когда наливаются огурцы. Температурный режим ожидается довольно однообразным. В столичном регионе по ночам столбики минимальных термометров будут показывать от +9 до +14 градусов, в середине дня прогнозируется от +18 до +23 градусов скромного тепла. Не забывайте зонты. Одевайтесь чуть теплее», — пояснил он.

По информации метеоцентров, завтра в российской столице ожидается прохождение малоактивного атмосферного фронта с запада. Он принесет в регион поля плотной кучевой облачности, которая уже к полудню закроет небо над Москвой. Это приведет к кратковременным, но местами интенсивным ливням с грозами. В ночные часы столбики термометров в столице опустятся до отметок +14–16 градусов, а в центре мегаполиса воздух остынет до +17 градусов. Днем воздух прогреется до +23 градусов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 7 июля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 июля в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди.

«7 июля будет облачная с прояснениями погода. Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, ночью местами. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура днем — от +17 до +19 градусов. Температура воздуха ночью — от +12 до +14 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем существенно не изменится», — говорится в прогнозе.

По данным метеорологических сервисов, в Северной столице в ночные часы столбики термометров опустятся до +13–15 градусов, а в пригородах — до +11–12 градусов. Днем воздух прогреется всего до +18–21 градуса, что соответствует средним многолетним значениям для этого дня. Характер погоды будет определяться влиянием тыловой части циклона. В течение дня небо над городом останется преимущественно облачным, с кратковременными прояснениями. Основные осадки ожидаются во второй половине дня. Пройдут скоротечные, но интенсивные ливни, местами сопровождаемые грозами. Атмосферное давление в понедельник будет держаться на уровне 752–759 миллиметров ртутного столба.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 6 июля: что завтра, пониженное давление, боли

Ситуация в аэропортах России сегодня, 6 июля: отмены, задержки на вылет

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 6 июля: где можно заправиться

Москва
новости
погода
синоптики
прогнозы
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мигранты самовольно организовали платную парковку во Владивостоке
Женщина с кухонным ножом угрожала ребенку в Ставрополе
На Украине в доме задержанного по делу Березовской нашли комнату пыток
Путин раскрыл приоритет для российской экономики
Психолог объяснила, как начать вести здоровый образ жизни
Популярная российская актриса застряла над ущельем в Сочи во время ливня
В ГД ответили, о чем говорит убийство причастной к покушению на Ермолаева
Стали известны подробности аварии самолета с 181 пассажиром в Бишкеке
Сальдо раскрыл истинную роль иностранных наемников в зоне СВО
Российские военные «Геранью» поразили железнодорожные локомотивы ВСУ
Стало известно, сколько стоило покушение на Ермолаева
Политолог рассказал об отношении Трампа к Европе
Петербурженка предстанет перед судом за смертельное ДТП с пенсионеркой
Раскрыты детали встречи Эрдогана и Трампа в Анкаре
Михалков, слезы внука: кадры прощания с королевой цыганской песни Жемчужной
Более 450 БПЛА у Москвы, Крым без света, жертвы: как ВСУ атакуют РФ 7 июля
Пожилой неадекват искромсал свою жену ножом в Москве
Россияне рассказали, какие летние блюда любят больше всего
Школьнице из Таганрога запретили получать аттестат из-за откровенного наряда
В Москве мужчина напал на знакомую и вытолкнул ее из окна
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.