Ночная прохлада до +9, дожди и циклоны: погода в Москве в конце недели

Ночная прохлада до +9, дожди и циклоны: погода в Москве в конце недели

В конце недели в Москве воздух будет прогреваться до +23 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Какая погода ожидается в российской столице с 10 по 12 июля?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Евгения Тишковца, в Москве в конце недели прогнозируется относительно прохладная погода.

«Всю неделю будет преобладать циклоническая деятельность с вероятностью „огуречных“ дождей — это старинное русское название для затяжных прохладных осадков в середине лета, когда наливаются огурцы. Температурный режим ожидается довольно однообразным. В столичном регионе по ночам столбики минимальных термометров будут показывать от +9 до +14, в середине дня прогнозируется от +18 до +23 градусов скромного тепла. Не забывайте зонты. Одевайтесь чуть теплее», — отметил он.

По данным метеоцентров, в пятницу, 10 июля, ночью столбики термометров в российской столице покажут около +12 градусов. Днем воздух прогреется до +20–23 градусов, что немного ниже климатической нормы. Облачность останется переменной. Утром и в первой половине дня возможны отдельные скопления кучевых облаков, которые принесут осадки. Ветер будет западный, слабый до умеренного, 4–9 м/с. Атмосферное давление начнет расти, достигнув 742–744 миллиметров ртутного столба.

В субботу, 11 июля, ночью температура будет колебаться от +11 до +14 градусов, а днем воздух прогреется до +22–24 градусов. Небо ожидается преимущественно ясным. Возможны кратковременные осадки. Ветер сменится на юго-западный, оставаясь слабым — 3–7 м/с. Влажность воздуха понизится до комфортных 45–55%.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В воскресенье, 12 июля, ночью столбики термометров покажут от +13 до +16 градусов, а днем воздух прогреется до +24 градусов. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 745–747 миллиметров ртутного столба.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что в конце недели погода улучшится и дожди прекратятся.

«Улучшение погоды ждем только к концу этой рабочей недели, а уже к выходным дням должно стать совсем хорошо, и дальше наступит очень теплый и сухой период. Во второй половине недели температура воздуха продолжит повышаться. К выходным дням можно уже рассчитывать на температуру в районе +25 градусов и выше», — сообщил он.

По информации метеорологических сервисов, в пятницу, 10 июля, ночью в Северной столице столбики термометров покажут от +13 до +15 градусов. Днем воздух прогреется до +23 градусов. Небо будет облачным, осадки маловероятны. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного, 3–7 м/с. Атмосферное давление понизится до 756 миллиметров ртутного столба.

В субботу, 11 июля, ночью воздух остынет только до +20 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +27 градусов. К вечеру начнут формироваться мощные кучево-дождевые облака, что приведет к первым локальным грозам.

В воскресенье, 12 июля, ночью температура опустится до +19 градусов. Днем ожидается около +26 градусов. Прогнозируются кратковременные, но интенсивные дожди, местами с грозами. Атмосферное давление начнет расти, стабилизируясь в районе 759–761 миллиметра ртутного столба.

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