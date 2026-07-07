Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 июля: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 июля: где сбои в России

Сегодня, 7 июля, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве и других регионах России. Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 7 июля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 7 июля, сбои в работе мобильного интернета наблюдаются в десятках российских регионов. Абоненты разных операторов связи жалуются на нестабильное соединение, а также на полную потерю доступа к приложениям на смартфонах. В частности, пользователи не могут загружать видео в Сети и пользоваться поисковиками и иными интернет-услугами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 7 июля поступило от жителей Москвы и Новосибирской области. Также жалобы зафиксированы в Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Омской области, Башкирии, Саратовской области, Свердловской области, Приморском крае и Краснодарском крае.

Почему не работает мобильный интернет 7 июля

Мобильный интернет могут отключать во время беспилотной опасности. Власти зачастую предупреждают местных жителей о сопутствующих неудобствах. Специалисты объяснили, что такая мера необходима, так как дроны могут поддерживать канал связи с центром управления посредством базовых станций.

Президент РФ Владимир Путин объяснял, что проблемы с интернетом в крупных городах связаны с предотвращением террористических угроз.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также говорил, что ограничения на интернет-соединение могут накладывать не только в связи с атакой беспилотников, но и с другими угрозами безопасности.

Что делать при отключении мобильного интернета

Оставаться на связи в период ограничения работы мобильного интернета россияне могут благодаря голосовой связи, СМС и приложениям, включенным в белые списки.

В списки входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков, сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) и другие.

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