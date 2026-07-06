Раскрыто, кто займется поручением Путина о «подстрекателях боевых действий» Песков: Минобороны России займется поручением Путина о подстрекателях на Украине

Минобороны России и отечественные спецслужбы будут выполнять поручение президента РФ Владимира Путина касательно украинского конфликта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, глава государства попросил проанализировать вовлеченность каждого подстрекателя к продолжению военных действий. Брифинг Пескова доступен на платформе МАКС.

Речь идет о Министерстве обороны. И также о спецслужбах, которые обладают необходимой информацией о том, в какой степени другие стороны вовлечены в это подстрекательство, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин заявил, что Киев на фоне территориальных потерь готов пойти на любые преступления, в том числе на химические провокации. Дипломат отметил, что ВСУ «теряют один населенный пункт за другим».

До этого военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что после освобождения Константиновки в ДНР российские войска будут брать в огневой мешок Славянско-Краматорскую агломерацию. По его словам, ВС РФ займутся изматыванием сил противника на этом направлении, на что может уйти более 40 дней.