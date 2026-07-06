Военэксперт допустил, когда начнется освобождение Славянска

После освобождения Константиновки в ДНР российские войска будут брать в огневой мешок Славянско-Краматорскую агломерацию, поделился мнением с «Газетой.Ru» военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, ВС РФ займутся изматыванием сил противника на этом направлении, на что может уйти более 40 дней, после чего армия приступит к непосредственному освобождению населенных пунктов. Освобождение этой территории может произойти в конце года.

Я считаю, что где-то к концу лета у нас есть перспектива взятия в огневое кольцо всей агломерации. Как показала история с Константиновкой, не менее 40 дней уходит на изматывание сил противника, а здесь, может, даже и больше в силу того, что это агломерация — там больше запасов, продуктов питания, боеприпасов и всего остального. Затем, когда украинские войска будут измотаны, тогда уже можно говорить о начале освобождения. Это уже ближе к концу года, — сказал эксперт.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что полное изгнание Вооруженных сил Украины с территории Донецкой Народной Республики является одной из главных задач российской армии в зоне спецоперации до конца лета. По его словам, ВС России будут расширять зону безопасности и добиваться освобождения Херсона и Запорожья.