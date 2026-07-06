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06 июля 2026 в 21:40

Еще в одном российском регионе бензин начнут продавать по QR-кодам

В Нижегородской области начнут продавать топливо по QR-кодам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Нижегородской области протестируют механизм продажи топлива по QR-кодам, сообщил губернатор Глеб Никитин в мессенджере MAX по итогам заседания оперативного штаба. По его словам, в регионе также ограничат продажу бензина до 40 литров в одни руки.

Ограничение лимита отпуска бензина в одни руки до 40 литров. На АЗС ЛУКОЙЛа уже приступают к реализации. Будет определена пилотная территория региона, где отработаем механизм отпуска топлива по QR-кодам, чтобы справедливо распределять бензин в условиях его дефицита и гарантировать каждому, что он точно сможет заправить определенный объем топлива в фиксированный срок на конкретных АЗС, — написал Никитин.

Он добавил, что будет разрешено отпускать топливо в канистры для водного транспорта и средств механизации на АЗС «Газпромнефти». По словам Никитина, при соблюдении поставщиками решений штаба можно рассчитывать на балансировку рынка в ближайшее время.

В конце мая власти Севастополя приняли решение о продаже бензина по QR-кодам. В этом регионе за сутки в одни руки можно заправиться максимум на 20 литров.

Ранее сообщалось, что в Ставропольский край направят дополнительные партии бензина и дизеля. Власти отметили, что это позволит стабилизировать обстановку на местных АЗС.

Регионы
Нижегородская область
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QR-коды
топливо
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