В российский регион решили направить дополнительные партии топлива В Ставропольский край направят дополнительные партии бензина и дизеля

В Ставропольский край направят дополнительные партии бензина и дизеля, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона в социальной сети VK. Власти отметили, что это позволит стабилизировать обстановку на местных АЗС.

Для восполнения запасов в регион уже направлены дополнительные партии топлива: 5,2 тыс. тонн бензина Аи-92, 6,5 тыс. тонн Аи-95 и 6 тыс. тонн дизельного топлива. Это позволит стабилизировать ситуацию на автозаправочных станциях, — говорится в сообщении.

В регионе не планируют вводить дополнительные ограничения на продажу бензина. Глава региона Владимир Владимиров на заседании Минпрома подчеркнул, что топливо в приоритетном порядке должны получать автомобили экстренных и специализированных служб, МЧС, правоохранительных органов, а также машины сельскохозяйственной техники.

Уточняется, что сейчас объем реализации топлива в отдельные дни превышает 3 тыс. тонн. При этом среднее потребление составляет 2,2 тыс. тонн в сутки.

Ранее в Омской области сняли запрет на отпуск топлива в канистры. Губернатор региона Виталий Хоценко отметил, что АЗС вновь могут отпускать бензин и дизельное топливо в канистры в рамках действующих ограничений.