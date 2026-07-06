В Омской области отменили одно из топливных ограничений

В Омской области сняли запрет на отпуск топлива в канистры, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. По его словам, заправочные станции вновь могут отпускать бензин и дизельное топливо в канистры в рамках действующих ограничений.

Приняли решение снять запрет на отпуск топлива в канистры. Теперь на автозаправочных станциях можно заливать топливо и в канистры исходя из ранее установленных лимитов. Вопрос топливного обеспечения региона держим на постоянном контроле, — написал Хоценко.

Ранее Министерство топлива и энергетики Республики Крым сообщило, что продажа топлива по состоянию на 5 июля осуществляется на 112 автозаправочных станциях. Соответствующий реестр АЗС размещен на официальном сайте ведомства, а также в социальных сетях.

До этого вице-премьер Александр Новак уверил, что внутренний российский рынок полностью обеспечен топливом. Это касается как бензина, так и дизеля. По словам Новака, могут возникнуть логистические проблемы, но их довольно быстро решают.