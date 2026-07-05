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05 июля 2026 в 14:28

В Крыму назвали количество АЗС, где можно купить топливо

В Крыму топливо продают на 112 АЗС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Продажа топлива в Республике Крым по состоянию на 5 июля осуществляется на 112 автозаправочных станциях, сообщило Министерство топлива и энергетики региона в своем канале в мессенджере МАКС. Соответствующий реестр АЗС размещен на официальном сайте ведомства, а также в социальных сетях.

Сегодня, 05.07.2026, заправка транспортных средств будет производиться на 112 АЗС, — говорится в сообщении министерства.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что внутренний рынок России полностью обеспечен топливом. Он отметил, что возможны некоторые сбои из-за проблем с логистикой, но они быстро решаются.

До этого первый зампред Госсовета Крыма Сергей Цеков заявил, что ситуация в регионе остается стабильной и контролируемой: власти работают слаженно и обеспечивают поставки топлива и электроэнергии. По словам Цекова, руководство республики поддерживает постоянный контакт с жителями региона.

Власти Республики Бурятия тем временем организуют рейд на автозаправки Улан-Удэ для предотвращения паники населения в связи с повышенным спросом на топливо. В рамках мероприятия специалисты проконтролируют прозрачность распределения бензина и дизеля.

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