Губернатор рассказал о масштабном пожаре на заводе в Липецке

Губернатор рассказал о масштабном пожаре на заводе в Липецке Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе в Липецке

Открытое горение на производственном объекте в Липецке полностью потушено, специалисты переходят к разбору поврежденных конструкций, сообщил в МАКСе губернатор Игорь Артамонов. Площадь возгорания оценивалась в 2,5 тыс. квадратных метров, информация о пострадавших и погибших не поступала.

По информации МЧС, открытое горение ликвидировано. Сейчас проводится проливка места возгорания, начинается разбор поврежденных конструкций. После этого к работе приступят дознаватели МЧС России, которым предстоит установить причины пожара, — написал Артамонов.

Ранее губернатор региона сообщил, что в Липецке произошел пожар на территории производственных объектов на улице Передельческой. Возгорание произошло на открытой площадке. Площадь пожара составляет около 2,5 тыс. кв. метров. На место были направлены дополнительные силы и средства пожарно-спасательных подразделений. Все оперативные службы работали на месте происшествия. Информация о причинах возгорания и возможных пострадавших уточняется.

До этого стало известно, что сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар, произошедший на кровле и мансарде ЖК «Дом на Страстном бульваре». Представители столичного главка МЧС РФ подтвердили факт полной ликвидации пожара. Тогда же оперативные службы предположили, что возгорание могло произойти из-за нарушения норм противопожарной безопасности.