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20 июля 2026 в 15:38

Названа вероятная причина пожара в элитном ЖК в центре Москвы

Пожар в ЖК в центре Москвы мог произойти из-за нарушения техники безопасности

Фото: NEWS.ru
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Причиной пожара в клубном ЖК «Дом на Страстном бульваре» в Москве могло стать нарушение норм противопожарной безопасности, заявил ТАСС источник в оперативных службах. По его словам, в здании велись строительные работы. При этом будут рассмотрены другие версии ЧП.

В качестве причины пожара рассматривается нарушение норм противопожарной безопасности при производстве строительных работ, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на кровле и мансардном этаже ЖК в центре Москвы увеличилась вдвое и достигла 400 квадратных метров. Из дома до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 20 человек. Огонь тушат более 100 спасателей и 30 единиц техники, в том числе используются подъемные механизмы.

До этого в селе Курки Свердловской области при пожаре в жилом доме погибли три человека — двое мужчин и одна женщина. Накануне трагедии семья из четырех человек отмечала день рождения. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Москва
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