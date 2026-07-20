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20 июля 2026 в 15:23

Кровля и мансарда ЖК в центре Москвы горят на 400 кв. м

Площадь пожара в ЖК на Страстном бульваре Москвы увеличилась до 400 кв. м

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва‭»
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Площадь пожара на кровле и мансардном этаже жилого комплекса «Дом на Страстном бульваре» в центре Москвы увеличилась вдвое и достигла 400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в оперативных службах и подтвердили в пресс-службе МЧС РФ. Информация о возможных пострадавших и причинах возгорания пока не уточняется.

Площадь пожара увеличилась до 400 квадратных метров, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы в элитном жилом комплексе «Дом на Страстном бульваре» вспыхнул пожар. В огненной ловушке оказались четыре человека, среди которых двое несовершеннолетних. Жильцы одной из квартир не могут покинуть помещение из-за плотного дыма, на шестом этаже также остаются люди. Спасатели приступили к вскрытию крыши, поскольку внутри конструкций обнаружили тление между металлическими листами. Пламя успело переброситься на мансардный этаж.

До этого в СК РФ заявили, что при пожаре в частном жилье в свердловском селе Курки погибли трое граждан. По данному факту инициировано уголовное производство. Ведомство добавило, что отрабатываются разные сценарии случившегося, среди которых не исключают и воспламенение из-за неисправности в электрической сети.

Москва
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