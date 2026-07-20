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20 июля 2026 в 14:02

Страшный пожар унес жизни трех человек в российском регионе

Три человека погибли в результате пожара в селе Курки Свердловской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В селе Курки Свердловской области при пожаре в жилом доме погибли три человека, сообщил СК РФ в МАКСе. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Утром 18 июля в ходе тушения возгорания дома в селе Курки Артинского района обнаружены тела трех взрослых человек — двух мужчин и одной женщины, проживавших в этом жилище. По имеющейся информации, смерть их наступила в результате воздействия высокой температуры и отравления продуктами горения из-за произошедшего пожара, — сказано в сообщении.

Согласно версии следствия, накануне трагедии семья из четырех человек отмечала день рождения одного из членов семьи. После празднования в ночь на 18 июля трое из них отправились отдыхать в дом, а четвертый родственник остался ночевать в бане. Под утро именно он первым заметил возгорание на веранде и попытался самостоятельно потушить огонь, однако справиться с пламенем не сумел.

В ведомстве уточнили, что следствие отрабатывает несколько версий произошедшего, в том числе возможное возгорание из-за аварийного режима работы электропроводки. Сотрудники полиции установили личности всех троих погибших.

Ранее в элитном московском жилом комплексе «На Страстном бульваре» вспыхнул пожар. Огонь охватил площадь в 10 квадратных метров в мансардной части здания. Первоначально загорелись строительные материалы, при этом сохранялась вероятность дальнейшего распространения пламени. Жители комплекса частично эвакуированы.

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