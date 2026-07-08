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08 июля 2026 в 12:00

Беспилотник ударил по жилому дому в Энергодаре

Мэр Энергодара Пухов: FPV-дрон ударил по жилому дому на улице Лесной

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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FPV-дрон ударил по жилому дому на улице Лесной в Энергодаре, написал мэр города Максим Пухов в своем канале в МАКСе. По его словам, один человек получил ранения. Состояние пострадавшего опасений не вызывает.

Сегодня утром под удар FPV-дрона попал жилой дом на улице Лесной. Вражеский БПЛА ударил в квартиру! К сожалению, не обошлось без пострадавших — энергодарец получил ранение. Он в руках врачей, состояние стабильное, — заявил Пухов.

Глава города добавил, что эта атака не просто чрезвычайное происшествие. Он напомнил, что Энергодар находится около линии фронта, и противник не побрезгует никакими средствами для продолжения конфликта. Пухов попросил местных жителей обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу при возникновении происшествий.

Ранее украинский беспилотник ударил по рейсовому пассажирскому автобусу, следовавшего по маршруту Краснодар — Мелитополь. На момент атаки в транспорте было 11 человек. Все успели покинуть автобус. Оперативные службы уже работают на месте происшествия.

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