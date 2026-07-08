ВСУ атаковали рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь, с помощью БПЛА, написал губернатор Запорожья Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. На момент удара в транспорте было девять пассажиров и два водителя.

В автобусе было 11 человек: девять пассажиров и два водителя. Все успели покинуть автобус, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Пассажиры оперативно эвакуированы, — написал глава Запорожья.

Балицкий назвал удар ВСУ вопиющим актом терроризма. Он напомнил, что атаки на транспорт с мирными жителями — грубейшее нарушение международного гуманитарного права. Губернатор региона отметил, что произошедшее в очередной раз доказывает террористическую сущность Киева.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что атака ВСУ по севастопольскому музею-панораме «Оборона Севастополя» является вопиющим случаем. Он отметил, что за этим преступлением стоят не только власти Киева, но и власти Лондона.