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08 июля 2026 в 11:02

ВСУ атаковали пассажирский автобус

Балицкий: под атаку украинского БПЛА попал пассажирский автобус с 11 людьми

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
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ВСУ атаковали рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь, с помощью БПЛА, написал губернатор Запорожья Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. На момент удара в транспорте было девять пассажиров и два водителя.

В автобусе было 11 человек: девять пассажиров и два водителя. Все успели покинуть автобус, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Пассажиры оперативно эвакуированы, — написал глава Запорожья.

Балицкий назвал удар ВСУ вопиющим актом терроризма. Он напомнил, что атаки на транспорт с мирными жителями — грубейшее нарушение международного гуманитарного права. Губернатор региона отметил, что произошедшее в очередной раз доказывает террористическую сущность Киева.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что атака ВСУ по севастопольскому музею-панораме «Оборона Севастополя» является вопиющим случаем. Он отметил, что за этим преступлением стоят не только власти Киева, но и власти Лондона.

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