Семья с двумя детьми оказалась в огненной ловушке в элитном ЖК в Москве

Семья с двумя детьми оказалась в огненной ловушке в элитном ЖК в Москве Пожар заблокировал семью с двумя детьми в элитном ЖК в Москве

В центре Москвы в элитном жилом комплексе «Дом на Страстном бульваре» вспыхнул пожар, охвативший уже 200 квадратных метров, сообщает Telegram-канал SHOT. В огненной ловушке оказались четыре человека, среди которых двое несовершеннолетних.

Жильцы одной из квартир не могут покинуть помещение из-за плотного дыма, а на шестом этаже также остаются люди. Спасатели приступили к вскрытию крыши, поскольку внутри конструкций обнаружили тление между металлическими листами. Пламя успело переброситься на мансардный этаж.

Ранее в ГКУ «Леноблпожспас» сообщили, что в Лужском районе поздним вечером в воскресенье, 19 июля, загорелся гостевой домик на турбазе. По предварительным сведениям, в здании никто не находился. Пожар потушили подразделения нескольких региональных пожарных частей.

Кроме того, в СК РФ заявили, что при пожаре в частном жилье в свердловском селе Курки погибли трое граждан. По данному факту инициировано уголовное производство. Ведомство добавило, что отрабатываются разные сценарии случившегося, среди которых не исключают и воспламенение из-за неисправности в электрической сети.