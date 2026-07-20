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20 июля 2026 в 11:35

Раскрыты подробности пожара на базе отдыха в Ленобласти

В Ленобласти загорелся гостевой корпус базы отдыха

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В гостевом корпусе базы отдыха в Ленинградской области произошел пожар, по предварительным данным, людей внутри не было, сообщает ГКУ «Леноблпожспас» в МАКСе. Возгорание случилось поздним вечером в воскресенье в Лужском районе и было ликвидировано силами нескольких пожарных частей.

Горел гостевой корпус базы отдыха, размером 15 на 25 метров. По тушению работал личный состав 136-й, 137-й, 138-й пожарных частей Лужского отряда и 106-й пожарной части Гатчинского отряда «Леноблпожспас», служба пожаротушения «Леноблпожспас». По предварительной информации, людей в корпусе не было, — говорится в сообщении.

Ранее региональное управление МЧС сообщило, что на открытой территории в районе Первомайской балки в Севастополе загорелся мусор. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров, вызов поступил в воскресенье, 19 июля, в 10:12 (совпадает с мск). По данным МЧС, пожар тушили сотрудники ведомства и Лесхоза, была привлечена техника «Водоканала» и «Севавтодора». Жертв и пострадавших нет.

До этого в МЧС России сообщили, что в промышленной зоне Бронниц произошел крупный пожар на площади 5 тыс. квадратных метров. В результате возгорания пострадали несколько автомобилей. К тушению привлекали около 60 спасателей и 20 единиц спецтехники.

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