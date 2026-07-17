Крупный пожар охватил промзону в Подмосковье В подмосковных Бронницах разгорелся крупный пожар в промзоне

В промышленной зоне подмосковного города Бронницы произошел крупный пожар на площади 5 тыс. кв. м, в результате которого пострадало несколько автомобилей, сообщили ТАСС в МЧС РФ. К тушению привлекли около 60 спасателей и 20 единиц специальной техники.

По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение на открытой территории в промышленной зоне, огнем повреждены несколько автомобилей, — сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В Мособлпожспасе уточнили, что на территории промзоны загорелись два бензовоза и две «Газели», что привело к опасному разливу топлива. Пожар создал серьезную угрозу для соседнего административного здания и резервуара с жидкостью.

Ранее в Ростовской области пожар вспыхнул на «кустарной» заправке, оборудованной прямо в кузове грузовой «Газели». Пламя быстро перекинулось на легковые автомобили, стоявшие рядом. Пожар был ликвидирован силами восьми огнеборцев и двух единиц техники. В результате пожара получил травмы 30-летний мужчина.