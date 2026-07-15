Семь машин дотла сгорели на подпольной заправке из «Газели»

Семь машин дотла сгорели на подпольной заправке из «Газели» Подпольная АЗС и легковые машины сгорели в Ростовской области

В Ростовской области сгорела «кустарная» АЗС, оборудованная в кузове грузовой «Газели» и легковые автомобили, стоявшие рядом, сообщило областное управление МЧС в соцсети «ВКонтакте». Пожар был ликвидирован силами восьми огнеборцев и двух единиц техники.

ЧП произошло сегодня утром в селе Новобессергеневка на улице Куликова. На момент прибытия пожарных подразделений происходило горение на открытой стоянке 7 автомобилей на площади 40 кв.м., — отмечается в сообщении.

По предварительным данным, причиной возгорания стало грубое нарушение правил обращения с легковоспламеняющимися жидкостями. Отмечается, что в результате пожара получил травмы 30-летний мужчина.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае начали тестировать систему распределения топлива с использованием QR-кодов на автозаправочных станциях. Первоначально систему опробуют на одной из АЗС в Чите. Получить QR-коды водители смогут исключительно через национальный мессенджер.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что поручил установить для автомобилей региональных чиновников такой же лимит на топливо, как и для жителей региона. Он добавил, что исключений для служебных машин не будет.