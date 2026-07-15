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15 июля 2026 в 10:42

Российский регион начал выдавать QR-коды для АЗС только через МАКС

Забайкальский край начал тестировать внедрение QR-кодов на АЗС через МАКС

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Забайкальском крае начали тестировать систему распределения топлива с использованием QR-кодов на автозаправочных станциях, сообщило краевое Министерство ЖКХ у себя в канале на платформе МАКС. Первоначально систему опробуют на одной из АЗС в Чите.

Получить QR-коды водители смогут исключительно через национальный мессенджер. В ведомстве объяснили такой подход удобством для пользователей: им не придется регистрироваться на сторонних платформах. Кроме того, по словам представителей министерства, такая схема позволит исключить перепродажу QR-кодов и обеспечить честное распределение топлива среди местного населения.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что поручил установить для автомобилей региональных чиновников такой же лимит на топливо, как и для жителей региона. Он отметил, что исключений для служебного транспорта не будет, а при необходимости рабочие вопросы можно решать с помощью видеосвязи.

Кроме того, житель Краснодара заявил, что заправиться бензином без больших очередей можно за пределами города в определенное время. По его словам, для этого лучше отправляться на трассу М-4 «Дон» в сторону Кропоткина ночью или ранним утром — примерно с полуночи до 06:00. Он добавил, что при срочной необходимости можно воспользоваться услугами частных АЗС, однако стоимость топлива там будет значительно выше.

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Забайкальский край
топливо
бензин
МАКС
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