Автомобилистам Краснодара дали советы, как заправиться без очередей Житель Краснодара заявил, что заправиться без очередей можно за пределами города

Житель Краснодара заявил в беседе с телеканалом «Краснодар», что заправиться бензином без многочисленных очередей можно за пределами города в определенное время. Мужчина посоветовал делать это на трассе М-4 «Дон» в сторону Кропоткина ночью или ранним утром — примерно с полуночи до шести часов утра.

Я уже две недели наблюдаю неимоверные очереди на городских заправках. Но за две недели сам ни разу не стоял в очереди больше часа, — отметил горожанин.

Он добавил, что в случаях, когда топливо требуется срочно, можно обратиться на частные АЗС. При этом нужно учитывать, что цены там будут существенно выше. Большинство водителей, опрошенных изданием, сошлись во мнении, что самые большие очереди наблюдаются именно в вечернее время.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов посоветовал избегать резких ускорений и торможений, делать как можно меньше остановок и правильно выставлять давление в шинах, чтобы сохранить до 30% бензина. Он также призвал закрывать окна и люки, поскольку ветер в салоне снижает аэродинамические свойства машины.