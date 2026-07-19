Мощный пожар охватил огромную помойку в Севастополе

Мусор загорелся в районе Первомайской балки в Севастополе на открытой территории, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров, вызов поступил в воскресенье, 19 июля, в 10:12 (совпадает с мск).

По прибытии подразделения установили, что горит мусор на открытой территории, площадь пожара составляет примерно 300 квадратных метров. На тушение сразу же подали стволы, — говорится в сообщении.

По данным МЧС, пожар тушат сотрудники ведомства и Лесхоза, привлечена техника «Водоканала» и «Севавтодора». Жертв и пострадавших нет.

Ранее в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщили, что спасатели полностью потушили пожар в ангаре в Металлострое. Огонь охватил 600 квадратных метров — всю площадь строения размером 12 на 50 метров.

Кроме того, в МЧС России сообщили, что в промышленной зоне Бронниц произошел крупный пожар на площади 5 тыс. квадратных метров. В результате возгорания пострадали несколько автомобилей. К тушению привлекали около 60 спасателей и 20 единиц спецтехники.