В МЧС рассказали о крупном пожаре в одном из петербургских ангаров

В МЧС рассказали о крупном пожаре в одном из петербургских ангаров В Петербурге ликвидировали пожар в ангаре на 600 кв. метров

Спасатели полностью ликвидировали пожар в ангаре в петербургском Металлострое, охвативший 600 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по городу. Возгорание распространилось по всей площади строения размером 12 на 50 метров.

В ангаре размером 12х50 метров происходило горение по всей площади. <…> В 15:34 мск пожар ликвидирован, — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших в результате инцидента не поступала. Для локализации возгорания были задействованы восемь единиц техники и 36 сотрудников МЧС.

Ранее городское ГУ МЧС России сообщило, что в ангаре в Колпинском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Ранг пожара повышен до номера 1-БИС.

До этого в Санкт-Петербурге в театре имени В. Ф. Комиссаржевской на Итальянской улице произошел пожар, из-за которого был отменен спектакль «Месяц в деревне». Возгорание локализовали на площади 50 квадратных метров. Билеты на отмененный спектакль подлежат возврату по месту приобретения.

До этого сообщалось, что в строительном торговом центре в Ижевске произошел пожар. Изначально площадь возгорания составляла 500 квадратных метров. В администрации торгового центра сообщили, что людей внутри не было. К ликвидации возгорания привлекли 46 специалистов и около 13 единиц техники.