Стало известно о состоянии Храма Василия Блаженного после возгорания Интерьеры Храма Василия Блаженного не получили повреждений при возгорании

Внутреннее пространство и святыни Храма Василия Блаженного в Москве остались невредимыми после ночного пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного исторического музея. 1 августа храм принимает посетителей. До этого сообщалось, что горела мебель и личные вещи на 10 квадратных метрах.

Внутренние интерьеры храма и его святыни не пострадали. Пожарная сигнализация сработала штатно, пожарные расчеты оперативно устранили возгорание в служебном помещении. Сегодня храм открыт для посещения в штатном режиме, — проинформировали в музее.

Экстренные службы начали проверку в Храме Василия Блаженного в центре столицы после того, как внутри здания на Красной площади обнаружили задымление. На место прибыли 15 единиц пожарной техники, сотрудники МЧС прошли внутрь сооружения для поиска источника дыма и оценки возможной угрозы для памятника архитектуры.

Кроме того, на дороге в Ростове-на-Дону загорелся автомобиль, в котором находились три девушки. Причина возгорания оставалась неизвестной. Огонь возник в передней части кроссовера, в результате чего у машины сгорел пластиковый передний бампер, а также были повреждены капот, двери и лобовое стекло.