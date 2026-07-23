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23 июля 2026 в 13:46

Иностранный агент террористов пытался поджечь храм в Барнауле

Иностранец получил 15 лет за попытку поджога храма в Барнауле

ФСБ ФСБ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Барнауле суд приговорил иностранного гражданина к 15 годам колонии строгого режима за попытку поджога храма по заданию международной террористической организации, сообщили в УФСБ России по Алтайскому краю. Мужчина 1984 года рождения признан виновным в покушении на теракт и участии в деятельности запрещенной в РФ организации.

Как установило следствие, злоумышленник, действуя в интересах террористов, попытался поджечь один из храмов в Барнауле с помощью зажигательной смеси, однако был задержан сотрудниками УФСБ до завершения преступления. Суд назначил наказание с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины к 24 годам колонии строгого режима и штрафу 700 тыс. рублей за подготовку теракта в Краснодарском крае. С марта 2022 по май 2025 года он установил контакт с СБУ, получил задание взорвать железнодорожные пути и перепрятал взрывчатку.

До этого житель Тюмени планировал теракт на промышленном объекте с самодельным взрывным устройством. Мужчина контактировал с украинскими спецслужбами через мессенджер.

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