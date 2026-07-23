Прощание с журналистом Андреем Бурлакой прошло в Петербурге Церемония прощания с музыкальным журналистом Бурлакой состоялась в Петербурге

Прощание с музыкальным журналистом Андреем Бурлакой состоялось 23 июля в церкви иконы Божией матери Всех скорбящих радость, сообщили РИА Новости в храме. Отмечается, что Бурлаку похоронят на кладбище «Красная горка» за поселком Колтуши.

Прощание только что закончилось. Очень много было людей, все не поместились, даже на улице стояли, — рассказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что Андрей Бурлака ушел из жизни в возрасте 70 лет. Он был продюсером, создателем и главным редактором сайта Rock-n-roll.ru, а также официального портала Ленинградского рок-клуба. Его главным трудом считается трехтомная книга «Рок-энциклопедия».

Позже стало известно, что причиной смерти музыкального журналиста стали последствия инсульта. По словам его родных, писатель перенес острое состояние два месяца назад — в мае 2026 года. О дате и месте похорон родственники пообещали сообщить позже.

Ранее сообщалось о смерти актера Дмитрия Поднозова, которому было 64 года. В декабре 2025 года у артиста диагностировали рак легких с метастазами в мозг.