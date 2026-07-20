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20 июля 2026 в 12:43

«С глубоким прискорбием»: ТПП Татарстана потеряла одного из руководителей

Умер первый зампред правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Николаев

Артур Николаев Артур Николаев Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Первый заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Артур Николаев скончался, сообщила пресс-служба палаты в своем Telegram-канале. Место и время прощания будут объявлены позднее.

Уважаемые предприниматели! С глубоким прискорбием сообщаем, что скоропостижно скончался Первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Артур Николаев. О месте и времени прощания сообщим позже, — сказано в сообщении.

Николаев занимал эту должность с 2015 года. До этого он работал заместителем председателя правления и начальником организационного отдела ТПП, а также возглавлял Европейский информационный консультационный центр республики.

Ранее в Санкт-Петербурге скончался музыкальный журналист, писатель и историк ленинградского и российского рока Андрей Бурлака. Публицист ушел из жизни на 71-м году жизни. Бурлака был продюсером, создателем и главным редактором сайта Rock-n-roll.ru, а также официального портала Ленинградского рок-клуба. Его главным трудом считается трехтомная книга «Рок-энциклопедия.

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