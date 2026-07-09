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09 июля 2026 в 15:56

Путин одним словом описал решения судов Лондона и Стокгольма

Путин назвал неправовыми решения судов Лондона и Стокгольма

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Лондонский и Стокгольмский арбитражи выносят в отношении российского бизнеса неправовые решения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным. Глава ТПП подтвердил эту оценку, добавив, что подобные вердикты имеют политическую подоплеку, передает пресс-служба Кремля.

[Иностранные арбитражные суды] принимают неправовые решения, — сказал Путин.

Ранее Путин на встрече с главой Российского экспортного центра Вероникой Никишиной заявил, что поддержка российских производителей, направляющих продукцию на экспорт, является одним из приоритетов экономики. Глава государства отметил, что России в 2025 году удалось увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта на 9% по сравнению с 2024 годом.

До этого Путин подписал закон, вносящий поправки в Налоговый кодекс, направленные на стимулирование обеспечения внутреннего рынка топлива. Одна из ключевых новаций — введение механизма налогообложения акцизами автобензина, произведенного путем смешения прямогонного бензина с другими компонентами.

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